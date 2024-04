Prvi posnetki potresa: porušene zgradbe, otroke rešujejo skozi okno (VIDEO in FOTO) Slovenske novice Uvodni potresni sunek je bilo čutiti po celotnem otoku, kasneje pa so sledili popotresni sunki, med njimi največji magnitude 6,5, ki so ga čutili tudi v prestolnici Taipei, kjer so začasno ustavili promet s podzemno železnico.

Sorodno

















Omenjeni potres Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Frančišek Verk

Robert Golob

Janez Janša

Milan Zver