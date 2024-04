Tako je videti hčerkica znane Slovenke BibaLeze.si Ko opazujemo svoje otroke, šele ugotovimo kako hitro gre čas naokrog in kako (pre)hitro rastejo. To je ugotovila tudi priljubljena vremenarka, Katja Jevšek, ki se je že vrnila s porodniškega dopusta na delo in s tem razveselila vse ljubitelje televizije.

Sorodno





Omenjeni Katja Jevšek Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Frančišek Verk

Robert Golob

Anže Kopitar

Primož Roglič