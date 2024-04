NLB bo predčasno izplačala podrejene obveznice iz leta 2019 Cekin.si NLB bo podrejene obveznice, ki so bile v skupnem nominalnem znesku 45 milijonov evrov izdane 6. maja 2019, zapadejo pa 6. maja 2029, izplačala pred njihovo zapadlostjo. Predčasno izplačilo glavnice in še ne plačanih obresti bo izvedeno na peto obletnico izdaje, 6. maja 2024, so sporočili iz banke.

