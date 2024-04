Biden in Trump slavila na strankarskih volitvah v štirih zveznih državah ZDA SiOL.net Ameriški predsednik demokrat Joe Biden in njegov republikanski izzivalec Donald Trump sta v torek brez težav osvojila vsak svoje strankarske volitve v New Yorku, Connecticutu, Rhode Islandu in Wisconsinu. Volitev se je udeležilo manjše število volivcev, saj sta Biden in Trump že osvojila nominaciji svojih strank.

Sorodno