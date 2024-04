Z avtom trčila v 24-letnega kolesarja Primorske novice Policisti Policijske uprave Koper so v zadnjih 24ih urah intervenirali v 56 nujnih primerih in na številko 113 prejeli skupno 115 klicev. Med drugim, so posredovali tudi pri prometni nesreči v Kopru, kjer je 68-letna voznica avtomobila odvzela prednost kolesarju. 24-letnik je po trčenju padel in se lažje poškodoval. Povzročiteljici so policisti izdali plačilni nalog.

