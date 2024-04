V Jeruzalemu že četrta noč protivladnih protestov SiOL.net V Jeruzalemu je preteklo noč, že četrto zapored, na tisoče Palestincev protestiralo proti vladi Benjamina Netanjahuja in v podporo dogovoru o izpustitvi talcev na območju Gaze. Med protesti so izbruhnili spopadi med demonstranti in policijo, poročajo tuje tiskovne agencije.

