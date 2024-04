CELJE Čajavčeva in Kvasova zavračata krivdo za goljufijo na škodo EU Novice.si Direktorica celjske invalidske družbe Griffin Tanja Čajavec (na sliki desno) in direktorica celjskega Zavoda Socio Suzi Kvas (v sredini) po pričakovanju dopoldne nista priznali kaznivih dejanj, ki se nanašajo na oškodovanje evropskih sredstev. Primer sega še v leto 2017, skupni znesek oškodovanja pa po ugotovitvah evropskega tožilstva znaša 647 tisoč evrov, od tega je štiri petine evropskih in pet ...

Sorodno Omenjeni Celje

Evropska unija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Janez Janša

Robert Golob

Milan Zver

Frančišek Verk