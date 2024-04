Tiago jezen na Tino: To ni nikakršna zveza, ne morem biti, kar sem! 24ur.com Brazilec Tiago, ki se je v eksperimentu Poroka na prvi pogled: Hrvaška poročil s Slovenko Tino Blašković, pravi, da ga njegova nova žena duši in mu ne dovoli, da bi bil, kar je v resnici. Da ga vedno prekinja, ustavlja in popravlja. Takšnega Tiaga še nismo videli.

