Fizično in spolno zlorabljal pastorki: obsojen na 30 let zapora 24ur.com Konec marca je bil na zaporno kazen 30 let zaradi spolne zlorabe pastork obsojen moški iz Gorenjske. Hčerko svoje partnerice naj bi fizično in spolno zlorabljal kar osem let. Ena izmed hčerk velja za slabotno osebo.

