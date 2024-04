Deček, ki je streljal v šoli na Finskem, naj bi bil žrtev medvrstniškega nasilja 24ur.com Dan po tem, ko je 12-letni učenec s pištolo ustrelil in ubil dečka ter huje ranil dve deklici, je Finska še vedno ovita v žalost. Pred šolo, kjer je prišlo do tragičnega incidenta, so se zbrali žalujoči in prižgali svečke, razglašen je dan žalovanja, državne zastave pa so spuščene na pol droga.

Omenjeni CSD

Finska Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Frančišek Verk

Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša