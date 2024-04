Slovenske gozdove bodo preplavili prostovoljci, ki bodo posadili 10.000 dreves 24ur.com To soboto bodo prostovoljci po Sloveniji združili moči in zavihali rokave. V akciji sadnje dreves Pomladimo gozdove bodo posadili okoli 10.000 sadik 114 različnih drevesnih vrst. Pridruži se jim lahko vsak in tako prispeva k obnovi poškodovanih gozdov in ohranitvi zelenih gozdov za prihodnje generacije.

