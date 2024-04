Umrl režiser filma Bitka na Neretvi Veljko Bulajić Primorski dnevnik V Zagrebu je v torek v 97. letu umrl filmski režiser Veljko Bulajić, so sporočili iz Društva hrvaških filmskih režiserjev. Režiser, ki je bil najbolj znan po vojnih dramah in spektaklih o drugi svetovni vojni, je umrl po kratki bolezni. Njegov najbolj znan film je Bitka na Neretvi, ki je prejel nominacijo za tujejezičnega oskarja. Bulajić je bil do nedavnega zdrav, vendar mu ni uspelo premagati kra ...

