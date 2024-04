V Vatikanu pet pritožb domnevnih žrtev zoper Marka Rupnika SiOL.net Na pristojnem vatikanskem uradu je trenutno pet pritožb domnevnih žrtev spolnih zlorab nekdanjega jezuita in umetnika Marka Rupnika, so po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa danes sporočili viri v Vatikanu. Dve pritožbi na dikasterij za nauk vere sta že znani, tri pa so nove, so pojasnili.

Sorodno

















Omenjeni Italija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Frančišek Verk

Primož Roglič