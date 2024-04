Gibanje Svoboda ima s sestavljanjem kandidatne liste za volitve v Evropski parlament očitno velike težave. Kot so nam potrdili v stranki, je sedanji evropski poslanec Klemen Grošelj umaknil kandidaturo. Košarico pa so Svobodi po naših informacijah dali tudi nekateri vidni posamezniki – čeprav bi se jim s kandidaturo na evropskih volitvah odprla vrata v evropsko komisijo. Kdo so to?