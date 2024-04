Smrtonosni požar v turškem klubu: so bile krive varilne iskrice? 24ur.com Kaj je razlog za uničujoči požar, ki je izbruhnil med prenovo nočnega kluba v Istanbulu in ubil 29 ljudi? Prav to je zdaj temelj preiskave, ki sicer še vedno poteka. Turški mediji pa poročajo, da so gasilci morda že našli vzrok za smrtonosni požar. Krive naj bi bile namreč varilne iskre, ki so povzročile eksplozijo in kasneje tudi ognjene zublje.

