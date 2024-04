Socialna inšpekcija je opravila nadzor Centra za socialno delo (CSD) Pomurje po primeru smrti dojenčice. Kot so zapisali za STA, so bili pri tem posebej pozorni na to, ali so obstajale informacije o ogroženosti kateregakoli od otrok v družini. A inšpektor v dokumentaciji ni našel navedb, ki bi utemeljevale poseg v izvajanje starševske skrbi.