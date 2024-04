Tudi sodniki celjskega okrožja so dopoldne za eno uro ustavili delo in na protestnem shodu opozorili na položaj, v katerem so se znašli po 90 dneh, ko bi država morala udejaniti odločbo ustavnega sodišča o uskladitvi njihovih prejemkov. Sodniki so predstavili težave, s katerimi se vsakodnevno srečujejo pri svojem delu, kakor tudi sam obseg dela, ki se jim nalaga. Povzela ga je predsednica celjskeg ...