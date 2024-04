“Tukaj so cenzurirali. Točko ciljev sestanka med Accettom in Jourovo,” se je evropski poslanec dr. Milan Zver odzval na današnji odziv Evropske komisije o Veri Jourovi. V Komisiji so se namreč odzvali na popolnoma napačne trditve. Podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova tako kot vsi člani kolegija uživa močno podporo predsednice Evropske komisije, so pojasnili v splošnem odgovoru. Kar p ...