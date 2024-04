Zgonik: posledice prometne nesreče odstranjevali osem ur Primorske novice Posledice nesreče, ki se je danes zjutraj zgodila na avtocestnem priključku pri Zgoniku, so gasilci odstranjevali dobrih osem ur. Na delu so bili do 16. ure. Večji del dneva so tako na Krasu nastajali daljši zastoji v prometu.

