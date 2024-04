Kulinarične nagrade: Chef leta mora biti kreativen, a tudi malo trčen 24ur.com Prestižni vodnik po gurmanskih izkušnjah Gault&Millau Slovenija se je v torek poklonil največjim kulinaričnim osebnostim in restavracijam. Štiri kape, najvišje priznanje vrhunskim razvajalcem brbončic, je prejelo deset restavracij, razglasili pa so tudi najboljšega chefa leta. To je postal David Žefran iz kranjskogorske restavracije Milka.

