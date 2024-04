Policistom pokazal ponarejeno dovoljenje Gorenjski glas Radovljica – Radovljiški policisti so imeli pred dnevi v postopku 27-letnega voznika, ki je vozil tovorno vozilo brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo, ki je bilo za nameček neregistrirano, so mu zasegli. Zasegli so mu tudi vozniško...

Sorodno











Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Primož Roglič

Janez Janša

Milan Zver

Nataša Pirc Musar