Realnost in utopija / Ljubezen v najrazličnejših oblikah Mladina V Mestnem gledališču ljubljanskem (MGL) bo 4. aprila ob 20.00 premiera ene najpogosteje uprizarjanih Shakespearovih komedij Kakor vam drago v režiji Juša Zidarja, v kateri se Shakespeare ukvarja z dvema nasprotujočima si svetovoma: z realnostjo in utopijo. Dramaturginja Eva Mahkovic se je v svoji priredbi osredotočila na najkompleksnejšo Shakespearovo junakinjo Rozalindo in kon...

