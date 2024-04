Včerajšnji potres na Tajvanu bo imel posledice tudi za proizvodnjo čipov, njihov obseg pa še ni znan in je odvisen od škode, ki je nastala v tovarnah. Potres z magnitudo 7,4 je imel epicenter na vzhodu Tajvana, zato je najbolj prizadel njegov vzhodni del, medtem ko so TSMC-jeve tovarne na severu in zahodu otoka.