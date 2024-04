Poročali smo že o napetem zaključku četrtfinalne tekme Pokala Pivovarna Union med Koprom in Muro. Po rednem delu je bil izid 1 : 1, spremenil se ni niti v podaljšku, tako da so sledile enajstmetrovke. V vratih Mure je bil Klemen Mihelak, v vratih Kopra Jan Koprivec. V prvih petih serijah so bili nogometaši v vsaki ekipi uspešni po štirikrat, odločitev pa je padla v šesti seriji. Tino Blaž Lauš s K ...