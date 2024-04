Pijana Ankarančanka žalila in zmerjala osebje na izolski urgenci Primorske novice Včeraj ob 22. uri so policisti prejeli klic iz izolske urgence, kjer je kršila javni red in mir ženska, ki je bila pod vplivom alkohola. 48-letni Ankarančanki, ki se je v prostorih bolnišnice neprimerno vedla, žalila in zmerjala osebje, so policisti izdali plačilni nalog.

