Dobrodelnost in prostovoljno delo se v sodobni družbi vse bolj prepoznava kot protistrup individualizmu, tekmovalnosti in neenakosti. Prostovoljno delo in dobrodelnost ne le dvigujeta kakovost življenja posameznikov, temveč tudi krepita občutek pripadnosti in solidarnosti v skupnosti. V tej luči se je naš časopis pridružil akciji Ljudje odprtih rok, ki se usmerja na prepoznavanje in izpostavljanje ...