Se obeta nova vojna v Latinski Ameriki? Venezuelski diktator Maduro napovedal “anšlus” Gvajane Demokracija Piše: C. R. Venezuelski predsednik Nicolas Maduro je podpisal zakon, ki predvideva priključitev z nafto bogate pokrajine Essequibo, ki pripada sosednji Gvajani in za katero Caracas trdi, da mu je bila nezakonito odvzeta pred več kot sto leti. Takšno odločitev so decembra lani na posvetovalnem referendumu odločno podprli venezuelski volivci. “Odločitev, ki jo je venezuelsko ljudstvo sprejelo na

Sorodno