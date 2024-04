Sredi junija v Stožicah odbojkarska elita 24ur.com Ljubljana bo med 18. in 23. junijem prizorišče turnirja elitne lige narodov (VNL). Naši odbojkarji se bodo v boju za nastop na olimpijskih igrah v Parizu merili z Argentino, Kubo, Italijo in Srbijo. Prenosi odbojkarskega spektakla iz Stožic na Kanalu A in VOYO.

