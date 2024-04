Piše: Nova24tv.si Videti je, da stranki Resnica globoka država tranzicijske levice pusti živeti zato, da postrga nekaj obrobnih glasov, ki sta jih naplavila pandemija koronavirusa in ruska invazija na Ukrajino. In res, večina kandidatov za evropske poslance je iz krogov covidnih skeptikov, proticepilcev in simpatizerjev s Putinovo Rusijo. Prek koketiranja stranskih igralcev rezervne stranke domači ...