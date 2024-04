Uživajmo pametno – platforma zoper pasti digitalnega sveta SiOL.net V digitalnem svetu, ki nas obkroža in nam prinaša vsakovrstne pasti, so nevarnostim še posebej izpostavljeni otroci in mladostniki. Telekom Slovenije je zato v sodelovanju s strokovnjaki organizacij Logout, neodvisen.si in TOM telefon zasnoval platformo Uživajmo pametno, na kateri so zbrana priporočila in pripomočki, ki staršem in mladostnikom pomagajo pri pogovoru o digitalnih pasteh ter odgovorni in pametni rabi tehnologij.

