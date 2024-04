KSW se prvič ustavlja v Parizu, kjer se bosta pomerila Parnasse in Mircea 24ur.com Ena najmočnejših evropskih organizacij mešanih borilnih veščin KSW se prvič podaja v francosko prestolnico, kjer je doma prvak peresne in lahke kategorije Salahdine Parnasse. 26-letni Francoz bo šampionski pas lahke kategorije prvič branil pred domačo publiko, in sicer proti nedavno okronanemu začasnemu prvaku Valeriu Mircei. KSW 93 si lahko v soboto od 19.00 v živo ogledate na VOYO!

