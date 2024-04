Finska se zavezuje dolgotrajni vojaški in finančni pomoči Ukrajini RTV Slovenija Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in finski predsednik Alexander Stubb sta v Kijevu podpisala 10-letni varnostni sporazum. Zelenski opozarja, da namerava Rusija do junija mobilizirati 300. 000 novih vojakov.

