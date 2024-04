Dnevni obiskovalci Benetk bodo morali od konca aprila naprej določene dni v letu plačati pet evrov za vstop v mesto, je danes sporočil beneški župan Luigi Brugnaro. Kot je pojasnil, bo plačilo potrebno za obisk med 8. in 16. uro, in sicer med 25. aprilom in 5. majem ter vse konce tednov do sredine julija. […]