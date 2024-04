Marko Lovec: "Janša igra na prave note. Slovenija izstopa po občutku, da v EU nimamo vpliva." RTV Slovenija "Problem slovenskega odnosa do Evropske unije je nepoznavanje, neznanje in nezainteresiranost," meni Marko Lovec s Fakultete za družbene vede. Občutek majhnosti in nezmožnosti vplivanja pa lahko pred EU volitvami postane gojišče evroskepticizma.