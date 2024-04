Umrl legendarni voditelj TV dnevnika, ki je nekoč grdo popackal argentinske Slovence Demokracija Piše: C. R. V 88. letu starosti je umrl dolgoletni voditelj Dnevnika na Televiziji Slovenija (TVS) Janez Čuček. Na voditeljskem stolu je bil od leta 1978 do leta 1998. Kot je poročala TVS, bo v spominu ostal po legendarnih besedah “Ostanite še naprej z nami”, s katerimi je običajno sklenil TV Dnevnik. “Delal sem resnično iz čistega užitka in ni bilo malo dni, ko sem si rekel, da bi to počel tu

Sorodno