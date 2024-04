Občani Bora so, tako kot številni po celotni Srbiji in drugih državah, so zaviti v črnino. Pred Domom kulture v Boru se poslavljajo od male Danke, ki naj bi bila ubita pred 10 dnevi. Prinašajo cvetje in prižigajo svečke. Njenega trupla zaenkrat še niso našli. Spomnimo … Danka Ilić naj bi bila zbita 30-40 metrov od dvorišča hiše, kjer jo je mama nazadnje videla. Moški je trčil vanjo, ker je bil pod ...