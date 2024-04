Fernandez napovedal slovo, Partizan ohranja upanje Sportal V košarkarski evroligi se igra predzadnji krog rednega dela, v boju za končnico in play-in se dogaja pravi triler. Olympiacos in Monaco sta se z zmago nad Crveno zvezdo oziroma Žalgirisom utrdila v prvi šesterici. Beograjski Partizan je s 94:83 premagal Albo Berlin in ohranil možnosti za play-in.

