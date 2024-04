Fernandez napovedal slovo, pomembni zmagi Efesa in Baskonie Sportal V košarkarski evroligi se je igral predzadnji krog rednega dela. Olympiacos in Monaco sta se z zmago nad Crveno zvezdo oziroma Žalgirisom utrdila v prvi šesterici. Beograjski Partizan je s 94:83 premagal Albo Berlin in ohranil možnosti za play-in. A mu nato dan pozneje nista šla na roko zmagi Anadolu Efesa in Baskonie, ki ostajata pred njim.

