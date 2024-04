Horvat med junaki Sturma ob napredovanju v finale pokala 24ur.com V finalu avstrijskega pokala se bosta še drugič zapored pomerila graški Sturm in dunajski Rapid. Dunajčani so v sredo po pričakovanjih s 3:0 ugnali drugoligaša Leoben, Sturm pa je bil po pravi drami v gosteh s 4:3 boljši od Salzburga. Tomi Horvat je prispeval gol in kar dve asistenci. Jona Gorenca Stankovića ni bilo v kadru zaradi rdečega kartona na zadnji tekmi.

