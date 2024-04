Kdo in kako bo SD popeljal naprej? Soočili so se Brglez, Prednik in Beočanin 24ur.com Dominika Švarc Pipan se je po aferi "sodna stavba" poslovila od Socialnih demokratov, afera pa je stranko pretresla do njenih najglobljih temeljev. Kako naprej oziroma, kakšen bo vonj, barva in okus Socialne demokracije? Odgovor na to vprašanje še vedno iščejo, znan bo predvidoma po kongresu, kjer bo stranka izbirala novo vodstvo. Kandidati za novega predsednika stranke so evroposlanec Milan Brgl...