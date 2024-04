Kačje vino, ovčje oko, bikov penis - kulinarični presežki? 24ur.com V Berlinu so ogabni hrani posvetili muzej, kjer lahko obiskovalci na lastne brbončice preverijo, kako pestra je kulturna raznolikost v kuhinji. Na vaših krožniki se bikov penis, ovčje oko, kačje vino in polži morda ne znajdejo, za številne pa so to kulinarični presežki ali celo s ponosom začinjene nacionalne jedi. "Pri nas razbijamo stereotipe in predsodke," pravi vodja muzeja in opominja, da je ...

