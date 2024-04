Vlada potrdila spremembe Zakona o glasbenih šolah Vlada RS Predlog usklajuje poimenovanja izobraževalnih programov, ureja postopke izobraževanja na daljavo, ažurira področje zbiranja in varstva podatkov staršev in otrok, natančneje določa pristojnosti in kriterije za uvedbo dodatnega pouka, izenačuje pravice učencev do podaljšanja izobraževanja, določa nove predmete in ureja redakcijo posameznih določb.

