Nove podrobnosti: Danka se je v avtomobilu zbudila, po dejanju moška odšla na pivo Lokalec.si Policisti še vedno niso našli trupla male Danke. Deponijo so večkrat pregledali, prav tako dom in okolje domnevnih storilcev. Tuji mediji poročajo, da se njune informacije o nesreči ujemajo, se pa razlikujejo predvsem o tem, kako je Danka pravzaprav umrla. Nove izjave kažejo, da naj bi se Danka, ki sta jo nezavestno dala v avtomobil, po poti prebudila. Takrat naj bi se ustavila in eden izmed njiju ...

