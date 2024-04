Chronorama: kako je listanje po Vanity Fairu in Voguu lahko dokument časa RTV Slovenija Fundacija Helmuta Newtona v sodelovanju s Pinaultovo zbirko po uspešni premieri v Benetkah zdaj še v Berlinu predstavlja 250 del izjemnih fotografov 20. stoletja, kot so Helmut Newton, Diane Arbus, Robert Frank in Irving Penn.

