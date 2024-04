Včeraj so bili policisti obveščeni o tatvini več izdelkov v trgovini na območju Šiške, kjer sta moški in ženska v torbo dala več artiklov in iz trgovine odšla. Moški je nato pred trgovino pristopil še do kioska in tam ponovno vzel nekaj artiklov, kar mu je poskušala preprečiti prodajalka, vendar jo je moški pri tem lažje poškodoval. Osumljenca so nato občani na kraju pridržali do prihoda policisto ...