Goljufom omogočil dostop do računa in ostal brez 45.000 evrov 24ur.com Mariborski policisti preiskujejo goljufijo. Občan je neznancem omogočil dostop do spletne banke in posledično ostal brez večje količine denarja.

