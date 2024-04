62-letnemu Ljubljančanu in njegovi 49-letni ženi je sodišče izreklo obsodilno sodbo zaradi nasilja v družini, zanemarjanja mladoletne osebe in surovega ravnanja. Moški je bil obsojen na šest let in pet mesecev zaporne kazni, soobtožena pa na dveletno pogojno kazen. Zakonca, oba sta po poklicu pedagoga, sta več let pretepala in psihično maltretirala štiri otroke.