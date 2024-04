V torek krška premiera filma Zbudi me - zmagovalca zadnjega Festivala slovenskega filma Lokalno.si Prihodnji torek, 9. aprila, bo v Kulturnem domu Krško potekal filmski večer ob projekciji filma Zbudi me. Film je nadvse aktualna zgodba o ksenofobiji, kolektivni izgubi spomina in iskanju novih začetkov. Dobitnik petih vesen na zadnjem Festivalu slovenskega filma, tudi za najboljši celovečerec. Projekcijo v Krškem bo obiskal tudi režiser Marko Šantić. preberite več » ...