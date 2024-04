Krkine tople zgodbe že 70 let SiOL.net Tik pred praznovanjem Krkine 70-letnice in tri dni pred svetovnim dnevom zdravja smo se skupaj s specialisti pediatrije posvetili dobrim dejanjem, tokrat namenjenim zdravstveni oskrbi najmlajših bolnikov. V preteklih tednih smo otroškim oddelkom vseh desetih slovenskih splošnih bolnišnic in pediatričnima klinikama obeh univerzitetnih kliničnih centrov podarili medicinske naprave in opremo, ki jo n...

