Visoke temperature: kje vremenoslovci pričakujejo rekorde? 24ur.com Nad naše kraje se bo razširil sredozemski anticiklon in s seboj prinesel topel in suh zrak iznad severne Afrike. Najlepša dneva bosta sobota in nedelja, ko se bodo temperature gibale med 20 do 29 stopinj Celzija. V nedeljo so v višje ležečih krajih možni temperaturni rekordi, je dejal dežurni meteorolog Andrej Velkavrh.

